Слуцкий высказался о новых антироссийских санкциях ЕС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что принятие Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций свидетельствует о недостаточной эффективности ранее введенных ограничений. Свою оценку политик опубликовал в Telegram-канале.

По словам Слуцкого, необходимость расширять санкционные списки указывает на то, что предыдущие меры не позволили достичь поставленных целей. Новые ограничения затронут более полутора тысяч российских физических и юридических лиц.

Политик также обратил внимание на положение российского военно-промышленного комплекса. Он считает, что переход предприятий на отечественные аналоги и развитие импортозамещения позволяют отрасли продолжать работу независимо от новых внешних ограничений. При этом санкционная политика, по его мнению, создает проблемы и для экономики европейских стран.

Евросоюз одобрил 22-й пакет санкций против России 7 октября. В обновленные ограничительные списки были включены 1646 физических лиц и организаций.

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