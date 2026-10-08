«Смирились с управлением»: Маркос оценил перспективы спора в Южно-Китайском море

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его страна фактически вынуждена «смириться» с тем, что территориальный спор с Китаем в Южно-Китайском море не имеет быстрого окончательного разрешения и требует постоянного прагматичного кризисного управления. Глава государства подчеркнул, что приоритетом официальной Манилы остается предотвращение прямого военного столкновения при одновременной защите своей исключительной экономической зоны.

Маркос отметил, что филиппинская сторона продолжит укреплять оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами, Японией и Австралией для патрулирования спорных отмелей, включая район рифа Вторая коса Томаса. При этом дипломатические каналы связи с Пекином должны оставаться открытыми, чтобы локальные инциденты между катерами береговой охраны не перерастали в межгосударственную эскалацию.

Эксперты расценивают высказывание филиппинского лидера как признание долгосрочного характера противостояния в регионе. Государства АСЕАН продолжают настаивать на скорейшем согласовании юридически обязывающего Кодекса поведения на море.

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