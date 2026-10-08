София не видит оснований винить Москву в атаках дронов на суда

Радев: у Софии нет доказательств участия Москвы в ударах по судам в Черном море

У болгарских властей нет доказательств участия России в атаках беспилотников на торговые суда. Такое заявление сделал премьер-министр Румен Радев после заседания Консультативного совета по нацбезопасности, пишет Novinite.

Глава правительства подчеркнул, что косвенная выгода Москвы от инцидентов не может служить основанием для обвинений. По его словам, характер груза и маршрут движения судов действительно делают исход событий выгодным для России с логической точки зрения. Однако без прямых улик утверждать причастность российской стороны нельзя.

Атаки произошли на этой неделе в исключительной экономической зоне Болгарии. Беспилотники нанесли удары по двум торговым судам. Судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, судно Able под флагом Палау получило повреждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военно-морские силы установили ответственность России за эти атаки. Премьер Болгарии опроверг данную информацию.

Для выяснения всех обстоятельств София намерена скоординировать действия с Турцией, Румынией. Также страна запросит содействие Соединенных Штатов и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA).

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