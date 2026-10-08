Совместный щит: Великобритания и ФРГ запустят пакт против саботажа и кибератак

Великобритания и Германия готовятся официально заключить масштабное двустороннее соглашение в сфере безопасности, направленное на совместное противодействие гибридным угрозам, актам диверсий и кибератакам, сообщает портал Global Banking & Finance Review со ссылкой на агентство Reuters. Инициатива анонсирована в преддверии переговоров премьер-министра Великобритании и канцлера Германии Фридриха Мерца в Берлине.

Партнерство предусматривает создание единого координационного контура оперативного обмена разведывательными данными и совместное патрулирование морских путей в Северном и Балтийском морях. Особый упор делается на охрану подводных энергетических кабелей, газопроводов и телекоммуникационных магистралей от внешнего вмешательства.

Европейские лидеры подчеркивают, что гибридные вызовы требуют синхронизации силовых ресурсов ключевых европейских держав. Соглашение призвано закрыть уязвимости в коллективной системе безопасности континента.

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