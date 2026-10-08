США готовили удары по Ирану, но Трамп отложил атаку до выборов

Администрация США и руководство Армии обороны Израиля обсуждали возможность возобновления масштабных ударов по Ирану. Переговоры прошли 6 октября с участием начальника генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира. Американская сторона проинформировала израильского коллегу о военных приготовлениях к возможным боевым операциям в течение следующих трех недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Замир предупредил, что новые удары в указанный период могут спровоцировать ракетные обстрелы Израиля со стороны Тегерана. Также он отметил риск переноса парламентских выборов в Израиле, запланированных на 27 октября.

Возобновление боевых действий способно повлиять и на внутреннюю политику США. Из-за вероятного роста цен на нефть ситуация может отразиться на промежуточных выборах 3 ноября. Аналогичное воздействие ожидается и на избирательную кампанию в Израиле.

Несмотря на военные приготовления, президент США Дональд Трамп 8 октября заявил, что Вашингтон не будет атаковать Иран до промежуточных выборов. Глава Белого дома добавил, что между странами ведутся «продуктивные» дискуссии.

Ранее, 2 октября, команда национальной безопасности Трампа провела многочасовое совещание в Кэмп-Дэвиде. Часть встречи была посвящена сценарию возобновления масштабных боевых действий против Ирана. Вслед за этим Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к операциям.

Планировалось нанесение массированных авиаударов по объектам энергетической и ядерной инфраструктуры Ирана. В случае начала активных боевых действий США рассчитывали на тесное взаимодействие с израильскими вооруженными силами.

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