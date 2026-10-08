США назвали условие, когда перестанут помогать урегулированию на Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит содействовать урегулированию конфликта на Украине, если придет к выводу, что усилия не приносят результатов. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции в Лиссабоне, где находится с официальным визитом.

Рубио подчеркнул, что американская администрация в принципе не рассматривает военный путь как способ решения украинского конфликта. По его словам, в Вашингтоне убеждены, что эта война должна завершиться именно путем переговоров, причем чем раньше, тем лучше. Госсекретарь отметил, что США готовы содействовать такому исходу, уже предпринимали соответствующие шаги и намерены продолжать попытки.

Вместе с тем Рубио дал понять, что участие Вашингтона не будет безусловным. Он прямо заявил, что Соединенные Штаты не станут вкладываться в бессмысленные процессы, если не смогут добиться прогресса, поскольку во многих случаях подобная активность оказывалась контрпродуктивной. Таким образом, американская сторона обозначила готовность к посредничеству, но с четкой оговоркой о необходимости видимого результата.

Госсекретарь также выразил пожелание, чтобы война завершилась переговорным путем, а достигнутое урегулирование носило постоянный характер, было прочным и справедливым. Он подтвердил приверженность Вашингтона дальнейшему продвижению к этой цели, однако фактически поставил продолжение усилий в зависимость от их эффективности. Заявление Рубио свидетельствует о том, что США оставляют за собой право пересмотреть степень своего участия в процессе, если он зайдет в тупик.

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