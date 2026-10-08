США перехватили поставки топлива на удушаемую ими Кубу

Американские власти заявили, что перехватили 90 партий биодизельного топлива на сумму почти 3 миллиона долларов, направлявшихся на Кубу в порт находящейся под санкциями компании. Конфискация прошла в Эверглейдс и Хьюстон в рамках расширения нефтяной блокады, которую проводит Министерство внутренней безопасности США.

Согласно данным, США перехватили поставку биодизеля в рамках введенной нефтяной блокады, проводимой Министерством внутренней безопасности с целью пресечения незаконного оборота топлива. 90 партий, направляемые в пострадавший от кризиса энергетический сектор острова, на который наложены санкции, были выявлены в рамках расследования Национальной безопасности, таможенная и пограничная служба США. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли сообщила, что поставки направлялись в адрес базирующейся в Гаване оптовой компании по продаже топлива, на которую Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции еще в июле. По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), федеральные агентства впервые обнародовали разведданные, свидетельствующие о том, что топливо, экспортируемое из США, отправлялось государственной компании, находящейся под санкциями, несколько недель назад в нарушение недавних экспортных ограничений.

Так, в то время как власти конфисковали 71 нефтехранилище в Порт-Эверглейдс, в котором находилось около 500 тысяч галлонов биодизельного топлива, еще 19 партий, содержащих около 120 тысяч галлонов, были захвачены в порту Хьюстона. Заявлено, что запреты были осуществлены на фоне подозрений в нарушении федеральных законов об экспорте, включая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также положений, регулирующих экспорт в соответствии с правилами экспортного администрирования. Ведомства не сразу установили причастных к этому экспортеров и не указали, были ли предъявлены обвинения каким-либо лицам или компаниям в ходе продолжающегося расследования.

Специальный агент Хосе Фигероа пообещал, что агентство будет работать с партнерами, чтобы «продолжать выявлять, пресекать и расследовать попытки обойти санкции США, защищать целостность экспортного контроля США и отказывать кубинскому правительству в доступе к ресурсам, полученным в нарушение законодательства США».

«Таможенная служба США и пограничная служба неуклонно обеспечивает соблюдение законов во всех областях, включая как въездную торговлю, так и выездные перевозки», — отметил специалист по операциям на местах Дэниел Алонсо.

Отметим, что эта акция стала продолжением более ранних попыток береговой охраны США пресечь морские поставки топлива на Кубу. Служба объявила, что 5 сентября она перехватила грузовое судно, перевозившее топливо между Кубой и Мексикой, а также сообщила, что ранее летом она захватила другое судно, получившее название Jaira Provider, с более чем 200 тысяч галлонами топлива на борту.

Президент США Дональд Трамп попытался прекратить большинство поставок энергоносителей на Кубу, пригрозив ввести тарифы для любой страны, которая продает или поставляет нефть на Кубу.

Напомним, что в последние годы Куба страдает от нехватки топлива и устаревшей энергосистемы в сочетании с сокращением поставок нефти, отчасти из-за ограничений, введенных США. В Гаване веерные отключения электроэнергии привели к перебоям в подаче воды, что привело к нехватке воды, затронувшей примерно 3,5 миллиона человек, а также к перебоям в работе больниц, транспорта и складов продовольствия на острове.

Трамп также не исключил применения военной силы на Кубе, хотя в сентябре он заявил, что надеется заключить сделку и не верит, что какие-либо меры будут необходимы. Кубинские официальные лица в 2026 году обвинили США в «экономической войне» и «агрессии».