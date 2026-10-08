США заявили о полном контроле над транзитом нефти через Ормуз

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что Соединенные Штаты и их региональные партнеры полностью контролируют Ормузский пролив. В ведомстве подчеркнули, что движение торговых судов с коммерческими грузами и энергоносителями осуществляется в штатном режиме.

Ежедневно через эту ключевую артерию транспортируется 20 млн баррелей сырой нефти. В командовании назвали ложными утверждения представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о том, что пролив якобы закрыт и находится под полным контролем Тегерана.

Ранее мы писали: Обстрелян танкер вблизи берегов Катара

Читайте также: Bild раскрыла финансовые проблемы задержанного экс-главы разведки ФРГ

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.