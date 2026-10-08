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Политика 1967

Стало известно, когда может пройти следующая встреча «коалиции желающих»

Мерц предложил собрать «коалицию желающих» по Украине до конца года

Мерц предложил собрать «коалицию желающих» по Украине до конца года
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением провести до конца года в Берлине встречу «коалиции желающих» по Украине на уровне глав государств и правительств. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, Мерц озвучил инициативу на переговорах с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Источники отмечают, что встреча может состояться в декабре. Британская сторона, как утверждается, восприняла предложение канцлера с одобрением.

Ранее Мерц во время визита в Киев сообщал о выделении Украине очередного пакета военной помощи объёмом 1 миллиард евро. Российская сторона неоднократно указывала, что накачивание киевского режима оружием ведёт лишь к затягиванию конфликта.

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