Мерц предложил собрать «коалицию желающих» по Украине до конца года

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением провести до конца года в Берлине встречу «коалиции желающих» по Украине на уровне глав государств и правительств. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, Мерц озвучил инициативу на переговорах с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Источники отмечают, что встреча может состояться в декабре. Британская сторона, как утверждается, восприняла предложение канцлера с одобрением.

Ранее Мерц во время визита в Киев сообщал о выделении Украине очередного пакета военной помощи объёмом 1 миллиард евро. Российская сторона неоднократно указывала, что накачивание киевского режима оружием ведёт лишь к затягиванию конфликта.

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