Стало известно, сколько украинских БПЛА сбито за сутки

По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки российские средства ПВО нейтрализовали крупную воздушную угрозу. В числе поражённых целей — 1 062 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, а также 7 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, был сбит реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 399 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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