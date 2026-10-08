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Политика 1558

Стало известно, сколько украинских БПЛА сбито за сутки

Средства ПВО за сутки сбили 1062 украинских дрона

Средства ПВО за сутки сбили 1062 украинских дрона

По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки российские средства ПВО нейтрализовали крупную воздушную угрозу. В числе поражённых целей — 1 062 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, а также 7 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, был сбит реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 399 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.  

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Автор:
Министерство обороны