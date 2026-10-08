Страна НАТО закупит у США ракет и вертолетов на 4 млрд долларов

Греция планирует потратить до 4 миллиардов долларов на приобретение у Соединенных Штатов современных ракет, бомб, вертолетов Black Hawk, а также на модернизацию истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в греческих оборонных кругах.

Согласно обнародованной информации, соответствующая договоренность была достигнута в рамках шестого раунда Греко-американского стратегического диалога, состоявшегося в Афинах при участии государственного секретаря США Марко Рубио. В совместном заявлении сторон, распространенном 7 октября, говорится, что Греция и Соединенные Штаты объявили о продаже военной техники и оборудования по программе зарубежных военных продаж на сумму 4 миллиарда долларов. Целью сделки названы поддержка долгосрочного оборонного планирования Греции, дальнейшее повышение оперативной совместимости и изучение будущих возможностей сотрудничества между оборонными отраслями двух стран, в том числе в сфере инновационных технологий.

По данным источника Reuters в министерстве обороны Греции, соглашение включает поставки новых современных ракет и бомб для истребителей F-16 Viper и F-35, а также для вертолетов Black Hawk. Кроме того, предусмотрена модернизация старых истребителей F-16 до версии Viper. Представитель оборонного ведомства добавил, что большая часть закупок была заранее включена в многолетний оборонный план правительства и не окажет дополнительного давления на финансы страны. В свою очередь высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел подтвердил информацию о расходах, уточнив, что они будут растянуты на два десятилетия.

Напомним, что Греция согласилась закупить 20 истребителей Lockheed Martin F-35 и 35 вертолетов Sikorsky UH-60M Black Hawk еще в 2024 году. Помимо этого, планируется модернизировать порядка 82 истребителей F-16 до версии Viper, а также рассматривается возможность обновления еще 37 машин F-16 Block 50 примерно за 1 миллиард долларов.

Греция тратит на оборону почти 3,5 процента своего ВВП, что превышает показатели многих других стран НАТО, обосновывая это угрозами со стороны соседней Турции.

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