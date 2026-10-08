Султанат на перекрестке: какую роль Оман играет в геополитической стратегии РФ

Султанат Оман занимает все более важное место во внешнеэкономической и геостратегической политике Российской Федерации, выступая в роли нейтрального логистического и финансового хаба на побережье Аравийского моря, сообщает военно-аналитическое издание Defence24. Маскат привлекает внимание Москвы как ключевая точка выхода в Индийский океан в рамках реализации международного транспортного коридора «Север — Юг» (INSTC).

Аналитики отмечают, что портовая инфраструктура Омана предоставляет альтернативные маршруты для морской торговли в обход потенциально уязвимых узких проливов Красного моря и Персидского залива. Кроме того, традиционная дипломатическая нейтральность султаната делает его удобной площадкой для негласных консультаций и торгового арбитража.

В то же время руководство Омана балансирует между развитием взаимовыгодных экономических связей с Россией и сохранением стратегического партнерства в сфере безопасности с Великобританией и США.

«Потопить его сложно»: капитан рассказал, почему атакованный БЭКами танкер остался на плаву