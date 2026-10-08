Тайный куратор: в Иране заявили о контроле Моджтабы Хаменеи над правительством Пезешкиана

В политических кругах Ирана разгорелся скандал после утечки заявлений высокопоставленного государственного функционера, подтвердившего, что правительство президента Масуда Пезешкиана фактически подчинено решениям Моджтабы Хаменеи — влиятельного сына верховного лидера Али Хаменеи. По данным источников, ключевые назначения в силовом и внешнеполитическом блоке напрямую утверждаются его канцелярией.

Аналитики отмечают, что подобное признание на фоне транзита власти и сложной экономической ситуации демонстрирует пределы полномочий так называемого правительства реформаторов. Реальный центр принятия решений по ракетным программам, внешней политике в регионе и контролю над Ормузским проливом остается в руках консервативного ядра Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ориентирующегося на Моджтабу.

Обозреватели подчеркивают, что публичные подтверждения теневой роли Хаменеи-младшего обостряют аппаратную борьбу внутри правящей элиты Тегерана. Власти пытаются минимизировать утечки информации в СМИ.

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