Тень выкупа: как эпидемия похищений людей разрушает повседневную жизнь Нигерии

Масштабная криминальная индустрия похищений ради выкупа кардинально трансформировала социально-экономический уклад Нигерии, спровоцировав кризис доверия к государственным институтам безопасности, говорится в специальном расследовании правозащитных и экономических обозревателей. Вооруженные группировки на северо-западе и в центральных штатах страны превратили киднеппинг в прибыльный систематический бизнес, жертвами которого становятся как состоятельные горожане, так и небогатые фермеры.

Наиболее разрушительный удар нанесен по национальной системе образования: из-за регулярных массовых налетов на школы и интернаты тысячи учебных заведений в сельских районах закрыты, а миллионы детей лишились возможности посещать занятия. Одновременно фермеры массово бросают обрабатываемые земли, опасаясь засад на дорогах, что разгоняет продовольственную инфляцию и угрожает снабжению крупных городов.

Гуманитарные организации предупреждают, что экономический ущерб от разгула бандформирований подрывает инвестиционный климат крупнейшей экономики Западной Африки. Власти пытаются ужесточить уголовную ответственность и задействовать армейские спецподразделения, однако дефицит ресурсов тормозит перелом ситуации.

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