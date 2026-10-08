Токио задумался о допуске в порты кораблей с ядерным оружием

Правительство Японии пока не планирует пересматривать действующие неядерные принципы, однако обсуждает возможность исключения для чрезвычайных ситуаций. Речь может идти о разрешении на заход в японские порты кораблей с ядерным оружием на борту, сообщает Sankei со ссылкой на правительственные источники.

По данным газеты, соответствующее положение может появиться в новых базисных документах по вопросам безопасности, которые власти намерены принять в конце 2026 года. В Токио рассматривают эту меру в контексте укрепления сдерживания при опоре на американский «ядерный зонтик».

Предложение потребует решения ряда вопросов, включая определение обстоятельств, при которых будет разрешен ввоз ядерного оружия, а также порядок согласования захода таких кораблей с местными властями. В правящей Либерально-демократической партии есть сторонники осторожного подхода, поэтому обсуждение продолжается.

Кроме того, в правительстве обсуждается возможность включить в документы положение о дальнейшем изучении оснащения японских ВМС атомными подводными лодками. При этом в стране формально действуют три неядерных принципа — не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. Премьер-министр Санаэ Такаити ранее заявляла о приверженности этим принципам, однако не брала обязательств сохранять такую политику в будущем.

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