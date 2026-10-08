Торговый тупик: эмиссар Евросоюза прибыл в Пекин на критические переговоры

Главный торговый представитель Европейской комиссии Марош Шефчович прибыл в Пекин для проведения двухдневных экстренных консультаций с министром коммерции КНР Ван Вэньтао на фоне взрывного роста китайского экспорта и нарастающего дефицита торгового баланса ЕС в размере 360 миллиардов евро, передает SFGATE со ссылкой на Associated Press. Главным предметом переговоров стали взаимные тарифы на поставки электромобилей и гибридных автомобилей.

Европейские политики и промышленники выражают крайнюю обеспокоенность тем, что государственное субсидирование китайских автопроизводителей ставит под угрозу базовые промышленные секторы Европы — от металлургии до машиностроения. Накануне визита Европейский парламент большинством голосов (454 против 86) одобрил жесткую резолюцию, требующую применения мер пропорционального торгового ответа, если Пекин не откроет свои рынки.

Китайская сторона настаивает на защите правил Всемирной торговой организации и отвергает обвинения в демпинге. Переговоры расцениваются экспертами как последний шанс предотвратить полномасштабную тарифную войну между ЕС и КНР.

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