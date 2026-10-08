Трамп нашел врагов США среди всех, кто использует термин «искусственный интеллект»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с очередным резким заявлением, касающимся терминологии в сфере передовых технологий. В социальной сети Truth Social американский лидер написал, что Белый дом считает врагами всех, кто до сих пор употребляет словосочетание «искусственный интеллект» вместо «сверхинтеллекта».

По словам Трампа, новый термин является более точным и уже получил широкое признание, а потому использование устаревшего названия расценивается как враждебный жест. Соответствующая запись появилась в аккаунте президента.

Напомним, что в конце сентября Трамп обязал федеральные ведомства заменить в официальных документах термин «искусственный интеллект» на «сверхинтеллект». Согласно распоряжению, предложения о новом определении должны быть подготовлены в течение 60 дней, а пока новое название обозначает те же самые технологии, что и прежнее.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что считает название «искусственный интеллект» неудачным и неточным. По его мнению, подобные разработки правильнее именовать «суперинтеллектом» или «сверхинтеллектом», что, как полагает Трамп, лучше отражает их реальный потенциал и значение для будущего.

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