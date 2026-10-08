Трамп назвал СМИ дегенератами за искажение слов об ударах по Калифорнии

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что он якобы призывал противника нанести удары по территории Соединенных Штатов. Глава государства обвинил репортеров в намеренном вырывании его слов из контекста.

По словам Трампа, журналисты пытаются представить дело так, будто он предлагает бомбить Сан-Диего и Лос-Анджелес. В действительности речь шла исключительно о сравнительной оценке возможных последствий и цены сдерживания ядерной программы Ирана.

«Все, что я сделал, — это сравнил необходимость недолго платить чуть больше за бензин с бомбардировкой наших крупных городов», — написал президент в соцсети Truth Social. Он заявил, что его позиция была понята верно, но представители «фейковых новостей» продолжают утверждать обратное. Трамп назвал этих людей дегенератами, которые рассчитывают на безнаказанность.

Ранее президент допустил, что два мегаполиса могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, назвав это «малой ценой» за завершение войны. Директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг позже пояснил, что Трамп имел в виду гипотетический сценарий: города могли бы подвергнуться атаке, если бы США не начали конфликт первыми.

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