Трамп отправил к чёрту протестующих на митинге в Сан-Антонио

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями людей на митинге в Сан-Антонио. Об этом стало известно из выступления главы Белого дома.

«Если здесь есть ещё какие-нибудь люди, которые работают за деньги, пожалуйста, поднимите руку и убирайтесь отсюда к чёрту», — заявил американский лидер.

Трамп обвинил этих людей в работе за деньги. Они мешали ему выступать. После очередного выкрика в свой адрес политик обратился к одному из манифестантов. Он призвал этого человека вернуться домой к матери. Глава государства пошутил о политических предпочтениях родственницы протестующего. По его словам, мать этого человека голосовала именно за американского лидера.

Митинг в Сан-Антонио прошёл 7–8 октября 2026 года на территории комплекса Freeman Coliseum. Демонстранты неоднократно прерывали речь президента. Охрана выводила их с мероприятия.

В более широком контексте в США регулярно проходят массовые акции несогласия. Например, в марте 2026 года и октябре 2025 года под лозунгом «Нет королям» прошли демонстрации во всех 50 штатах. Маршруты охватили города от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Организаторы оценивали общее количество участников тех акций в 8 миллионов человек.

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