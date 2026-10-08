Трамп раскрыл свое отношение к возможной сделке с Ираном

Трамп признался, что не считает сделку с Ираном желаемым вариантом

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная договоренность с Ираном по урегулированию конфликта пока не соответствует его ожиданиям.

Выступая перед сторонниками в Техасе, американский лидер представил своего спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа и высоко оценил его работу по переговорам с Тегераном.

По словам Трампа, Иран готов пойти на значительные уступки, чтобы сохранить возможность заключения соглашения. При этом президент США подчеркнул, что одним из главных условий Вашингтона остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Трамп также назвал Уиткоффа сильным переговорщиком и заявил, что тот справляется с задачей очень хорошо. Ранее американский лидер сообщал о дипломатических контактах с Ираном и возможности достижения договоренности.

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