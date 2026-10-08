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Политика Сюжет: Израиль и США атаковали Иран. Главное 5821

Трамп резко отреагировал на угрозу удара Ирана по городам США

Президент США пообещал не допустить атак Ирана на американские города

Президент США пообещал не допустить атак Ирана на американские города
Фото: Наталья Мущинкина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану атаковать Лос-Анджелес и Сан-Диего. Об этом американский лидер сказал на предвыборном митинге в Сан-Антонио, штат Техас.

Трамп подчеркнул, что США намерены защищать свои города и страну. Ранее президент допускал возможность уничтожения двух американских мегаполисов в случае продолжения конфликта с Ираном, назвав такую цену приемлемой ради завершения войны, которая, по его словам, уже практически закончилась.

Позднее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг объяснил высказывание президента. По его словам, Трамп говорил о гипотетической угрозе атаки на Лос-Анджелес и Сан-Диего, которая могла возникнуть, если бы США не начали конфликт с Ираном.

Конфликт между двумя странами начался 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил собственными ударами.

В середине июня СШа подписали с Ираном меморандум о прекращении боевых действий. Но потом стороны вновь обменялись ударами. Сейчас конфликт остается неурегулированным.

Ранее мы писали: США заявили о полном контроле над транзитом нефти через Ормуз

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Автор:
ОПЕК Дональд Трамп США Вашингтон Иран Израиль Тель-Авив Катар Война
Сюжет:

Израиль и США атаковали Иран. Главное