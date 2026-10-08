Трамп резко отреагировал на угрозу удара Ирана по городам США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану атаковать Лос-Анджелес и Сан-Диего. Об этом американский лидер сказал на предвыборном митинге в Сан-Антонио, штат Техас.

Трамп подчеркнул, что США намерены защищать свои города и страну. Ранее президент допускал возможность уничтожения двух американских мегаполисов в случае продолжения конфликта с Ираном, назвав такую цену приемлемой ради завершения войны, которая, по его словам, уже практически закончилась.

Позднее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг объяснил высказывание президента. По его словам, Трамп говорил о гипотетической угрозе атаки на Лос-Анджелес и Сан-Диего, которая могла возникнуть, если бы США не начали конфликт с Ираном.

Конфликт между двумя странами начался 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил собственными ударами.

В середине июня СШа подписали с Ираном меморандум о прекращении боевых действий. Но потом стороны вновь обменялись ударами. Сейчас конфликт остается неурегулированным.

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