Трамп сообщил, до какого времени США не будут бить по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые должны состояться 3 ноября. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в социальной сети.

Трамп подчеркнул, что хочет ясно донести свою позицию до всех: несмотря на то что Иран находится в крайне тяжелом положении как в экономическом, так и в военном отношении, блокада сохранится в полной мере, а нефть через Ормузский пролив транспортируется в рекордных объемах, Соединенные Штаты не станут атаковать Иран до указанной даты. По словам американского лидера, минувшей ночью через пролив было перевезено 22 миллиона баррелей нефти, и ни один баррель при этом не поступает в Иран или из него.

Кроме того, Трамп в очередной раз заверил, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Президент США обозначил сразу две принципиальные позиции: во-первых, военная операция против Ирана откладывается как минимум до завершения электорального цикла в Конгрессе, а во-вторых, курс на недопущение появления у Тегерана ядерного арсенала остается неизменным.

Данное заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

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