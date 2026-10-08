Трамп сообщил, когда США урегулируют конфликт с Ираном

Трамп указал, что конфликт США и Ирана будет урегулирован в скором времени

Американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением, что конфликт между Соединенными Штатами и Ираном будет урегулирован в самое ближайшее время. Об этом глава Белого дома сообщил в эфире телеканала CBS Austin. По его словам, главная угроза, связанная с возможным появлением ядерного оружия у Исламской Республики, уже устранена.

Трамп охарактеризовал текущее положение Ирана как разбитое и выразил уверенность, что после завершения противостояния, которое, по его мнению, произойдет скоро, цены на нефть пойдут вниз.

Ранее, 7 октября, вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс обозначил условия, при которых боевые действия могут быть прекращены. По его словам, Иран должен сократить мощности по обогащению урана. Этот вопрос американский политик назвал очень важным и основополагающим для достижения мира. Вэнс также сообщил, что Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом и главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Арагчи. Вместе с тем вице-президент допустил, что диалог может не принести результата из-за сложностей в понимании того, как принимаются решения в Иране.

Примечательно, что еще в сентябре Масуд Пезешкиан заявлял о готовности Тегерана отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с Вашингтоном. На фоне продолжающихся переговоров и взаимных сигналов обе стороны демонстрируют определенную заинтересованность в урегулировании, хотя конкретные параметры возможной сделки пока остаются предметом торга. Американская администрация настаивает на ограничении иранской ядерной программы, тогда как Тегеран увязывает свои уступки с перспективой полноценных договоренностей с США.

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