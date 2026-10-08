Трампа в Техасе встретили волной протестов: пришлось прерваться

По меньшей мере полдюжины демонстрантов прервали выступление президента США во время его выступления в Сан-Антонио, некоторых из них увела полиция, пишет The Guardian. Один из них подвергся физическому нападению со стороны пожилого сторонника Трампа, когда пытался покинуть арену.

Трамп ненадолго отошел от микрофона после того, как один из протестующих подошел к сцене. “Он возвращается домой к маме, - сказал президент после того, как мужчина был удален. – Но чего он не знает, так это того, что его мама голосовала за Трампа”.

Сторонники президента, размахивавшие ковбойскими шляпами и скандировавшие “США”, заглушили некоторых протестующих, в то время как Трамп приказал демонстрантам “убираться отсюда к черту”. Он высмеял их внешний вид и заявил, что “им платят враги нашей нации”.

Президент также воспользовался митингом в среду, чтобы прокомментировать недавние комментарии, в которых он, по-видимому, предположил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес или Сан-Диего, что вызвало широкое осуждение со стороны демократов.

В своих замечаниях, которые снова были не совсем понятны, Трамп сказал: “Я сказал это на днях, пусть они запустят ракету в Сан-Диего или Лос-Анджелес по пути. Пусть они запустят – хотите посмотреть шоу ужасов? Вы хотите увидеть проблемы? Позвольте им обрушиться на Сан-Диего. Позвольте им обрушиться на Лос-Анджелес, и вы захотите увидеть, как происходят плохие вещи. Вы хотите увидеть страну, которая оказалась бы в свободном падении. Мы не позволим этому случиться. Мы защищаем наши города, мы защищаем нашу страну, мы не позволим этому случиться. И они бы тоже этим воспользовались. Они бы этим воспользовались”.

Пэкстон, которого Трамп поддержал во время республиканских праймериз после того, как выступил против действующего сенатора Джона Корнина, был вызван на сцену президентом и поблагодарил его за поддержку.

“Господин президент, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли ко мне, за то, что пришли поддержать нас, и за то, что пришли поддержать Техас, - сказал Пэкстон. – Мы выиграем эту гонку”.

Кампания республиканцев по сохранению контроля над Сенатом все больше сосредотачивается на Техасе, где демократ Джеймс Таларико превратился в серьезную угрозу. Опрос New York Times/ Siena College, опубликованный в прошлые выходные, показал, что Таларико опережает Пэкстона со счетом 51% против 45% среди вероятных избирателей. Техас не избирал демократов в Сенат с 1988 года.

В 2024 году Трамп выиграл в штате почти на 14 процентных пунктов, но его рейтинг одобрения резко упал. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в понедельник, показал, что его рейтинг одобрения составляет 32%, в то время как зарегистрированные избиратели предпочли демократов республиканцам (44%-37%).

Отношения Трампа с Пэкстоном иногда казались непростыми. На прошлой неделе Трамп назвал Пэкстона “иногда занозой в заднице”, но в среду не стал обсуждать просочившуюся запись Пэкстона, в которой кандидат в Сенаторы, как сообщается, жаловался на войну в Иране, рост цен на топливо и то, как ведется его предвыборная кампания.

Политические трудности президента в Техасе были подчеркнуты отсутствием губернатора-республиканца Грега Эбботта, близкого союзника Трампа, который сам ведет конкурентную борьбу за переизбрание против представителя Демократической партии Джины Инохосы.

По данным Associated Press, республиканцы в настоящее время выделили на выборы в Техасе более 300 миллионов долларов, в то время как более масштабная 32-дневная предвыборная кампания Трампа привела его в несколько штатов, поддерживающих республиканцев, включая Оклахому, Алабаму, Огайо и Небраску.