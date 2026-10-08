Три года спустя: сектор Газа остается в руинах на фоне гуманитарного коллапса

Спустя три года после эскалации конфликта 7 октября 2023 года сектор Газа пребывает в состоянии беспрецедентного гуманитарного и инфраструктурного упадка, передает международное издание Al Majalla. По оценкам гуманитарных агентств ООН, выжившие жители анклава вынуждены существовать в полуразрушенных кварталах и временных лагерях беженцев без стабильного доступа к чистой воде, канализации и базовой медицине.

Масштабы физического уничтожения жилого фонда превышают 80%, что превратило целые города в зоны сплошных завалов. Международные эксперты отмечают, что действующие ограничения на ввоз строительных материалов и гуманитарных грузов консервируют кризис и делают полноценное восстановление делом нескольких десятилетий.

Гуманитарные организации вновь призывают мировое сообщество перейти от чрезвычайных пайков к масштабным программам разминирования и восстановления жизнеобеспечения. Ситуация в анклаве признается одним из тяжелейших гуманитарных кризисов современности.

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