Триумф канадской поэзии: Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждена канадской поэтессе, эссеистке и переводчице классической античности Энн Карсон, объявил постоянный секретарь Шведской академии в Стокгольме, передает официальный портал NobelPrize.org и газета The Guardian. Награда вручена за «смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».

Карсон получила мировую известность благодаря роману в стихах «Автобиография красного» (Autobiography of Red), циклу эссе «Эрос сладко-горький» и экспериментальным переводам трагедий Еврипида, Софокла и фрагментов Сапфо. 76-летняя писательница застала известие о присуждении награды в Исландии.

Церемония вручения медали и диплома с денежным призом состоится в Стокгольме в декабре. Литературные критики назвали решение академии признанием абсолютной творческой свободы и синтеза античности с современным авангардом.

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