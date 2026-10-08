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Политика 947

Триумф канадской поэзии: Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждена канадской поэтессе

Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждена канадской поэтессе
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждена канадской поэтессе, эссеистке и переводчице классической античности Энн Карсон, объявил постоянный секретарь Шведской академии в Стокгольме, передает официальный портал NobelPrize.org и газета The Guardian. Награда вручена за «смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».

Карсон получила мировую известность благодаря роману в стихах «Автобиография красного» (Autobiography of Red), циклу эссе «Эрос сладко-горький» и экспериментальным переводам трагедий Еврипида, Софокла и фрагментов Сапфо. 76-летняя писательница застала известие о присуждении награды в Исландии.

Церемония вручения медали и диплома с денежным призом состоится в Стокгольме в декабре. Литературные критики назвали решение академии признанием абсолютной творческой свободы и синтеза античности с современным авангардом.

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