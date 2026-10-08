Уганда может создать центр для депортируемых из ЕС мигрантов

В Уганде обсуждают размещение до 10 тысяч высланных из Европы мигрантов

Уганда рассматривает возможность создания центра, способного принять до 10 тысяч мигрантов, которых депортируют из стран Европейского союза. Об этом сообщила газета Daily Monitor со ссылкой на источники и оказавшиеся в её распоряжении документы.

По данным издания, соответствующее предложение обсуждалось в сентябре во время визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг. Инициатива предполагает создание центра, рассчитанного на размещение от 5 тысяч до 10 тысяч человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции.

Как отмечает газета, в обсуждении возможности создания центров для высылаемых мигрантов за пределами ЕС участвуют пять европейских государств — Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Предполагается, что перспектива отправки в Уганду будет стимулировать мигрантов к добровольному возвращению на родину.

Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер и не был организован Европарламентом или Еврокомиссией. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение соответствующих переговоров с Кампалой.

В свою очередь представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира: на её территории находятся около 2 миллионов беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

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