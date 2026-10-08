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Политика 1106

Уганда может создать центр для депортируемых из ЕС мигрантов

В Уганде обсуждают размещение до 10 тысяч высланных из Европы мигрантов

В Уганде обсуждают размещение до 10 тысяч высланных из Европы мигрантов
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Уганда рассматривает возможность создания центра, способного принять до 10 тысяч мигрантов, которых депортируют из стран Европейского союза. Об этом сообщила газета Daily Monitor со ссылкой на источники и оказавшиеся в её распоряжении документы.

По данным издания, соответствующее предложение обсуждалось в сентябре во время визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг. Инициатива предполагает создание центра, рассчитанного на размещение от 5 тысяч до 10 тысяч человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции.

Как отмечает газета, в обсуждении возможности создания центров для высылаемых мигрантов за пределами ЕС участвуют пять европейских государств — Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Предполагается, что перспектива отправки в Уганду будет стимулировать мигрантов к добровольному возвращению на родину.

Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер и не был организован Европарламентом или Еврокомиссией. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение соответствующих переговоров с Кампалой.

В свою очередь представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира: на её территории находятся около 2 миллионов беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

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