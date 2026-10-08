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Политика 1720

Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в США

США и Украина обсудят новые идеи по урегулированию конфликта

США и Украина обсудят новые идеи по урегулированию конфликта
Сгенерировано нейросетью Copilot / Юлия Широбокова

Представители США и Украины 9 октября обсудят новые предложения по урегулированию конфликта. Встреча пройдет в США с участием представителей Германии, Великобритании, Франции, ЕС и НАТО, сообщает Reuters.

По данным агентства, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут рабочую встречу с украинской делегацией. Стороны намерены обсудить идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать совместно с российской и украинской сторонами во время недавнего визита в регион.

Во встрече также примут участие представители Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США. Вашингтон пригласил советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей Евросоюза и НАТО.

Ожидается, что участники переговоров рассмотрят возможные гарантии безопасности для Украины, план послевоенного развития страны и другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта. При этом Киев подтвердил, что его переговорщики посетят США для встреч в пятницу и субботу.

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Автор:
НАТО Евросоюз - ЕС Министерство финансов Джаред Кушнер США Франция Германия Великобритания Киев Вашингтон

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