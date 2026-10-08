«Украина в наших мыслях»: зачем военный комитет НАТО впервые за 8 лет приехал в Киев

Вслед за канцлером Германии Мерцем в Киев срочно прибыла делегация военных представителей всех 32 стран — членов НАТО во главе с председателем Военного комитета альянса адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Однако ничего нового, кроме очередных заявлений о безмерной поддержке, от них не прозвучало.

Во вторник, 6 октября, в Киев прибыл Военный комитет НАТО – впервые за восемь лет. Делегация включала военных представителей всех 32 стран-членов Альянса, а возглавил ее председатель комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«После восьмилетнего перерыва военный комитет НАТО возвращается в Киев с официальным визитом. И хотя физически нас здесь не было, Украина всегда оставалась в наших мыслях, обсуждениях, решениях и дальнейших действиях – каждый день», – заявил он в видеообращении.

Драгоне подчеркнул, что визит стал исполнением обещания, данного им Драпатому в августе. Он также обратился к России, заявив, что попытки подорвать поддержку и решимость стран НАТО через саботаж, кибератаки и нарушение воздушного пространства терпят неудачу, а единство Альянса якобы крепче, чем когда-либо.

В рамках визита также прошло первое в истории заседание Совета Украина – НАТО на уровне военного комитета непосредственно на Украине. Его сопредседателями стали главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и Драгоне. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Напомним, что летом 2023 года Совет Украина – НАТО пришел на смену прежней комиссии. Тогдашний генсек Альянса Йенс Столтенберг объяснял, что теперь 31 союзник и Украина будут заседать за одним столом на равных условиях, а сам совет, в отличие от комиссии, получит возможность принимать совместные решения – все это, по его словам, должно укрепить политическое партнерство между Альянсом и Киевом. В Офисе президента тогда же подчеркивали: главной и первоочередной функцией этого совета должно стать приведение Украины к членству в НАТО.

По сообщениям украинских СМИ, встреча касалась военных приоритетов Украины и полученного ею боевого опыта. Тем интереснее, что в начале октября Bloomberg опубликовал информацию, согласно которой главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг Альянса. Документ будет представлен Гринкевичем в Польше 12 октября.

К слову, заявления о «безусловной поддержке НАТО, которая только крепнет» все-таки далеки от правды. Буквально накануне госсекретарь США Марко Рубио прямо сказал, что вступление Украины в Альянс сейчас не обсуждается, а Вашингтон сосредоточен на завершении конфликта. По его словам, для членства необходим консенсус и единогласное решение, но сейчас этого нет. Так что, может, и не зря нардеп Анна Скороход внесла в Верховную раду законопроект, согласно которому из конституции Украины надо убрать стремление в НАТО…