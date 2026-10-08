К приезду НАТОвских советников в Киев российские БПЛА подготовили сюрприз: по украинской столице и ее пригородам минувшей ночью было нанесено не менее 49 ударов. Часть города осталась без света и интернета, зато с внушительным столбом черного дыма, закрывшим полнеба.

По последним данным, были нанесены повторные удары по подстанциям «Киевская» и «Северная», где выведены из строя автотрансформаторы. Об этом сообщает канал «Донбасский партизан». А как отмечает канал военного обозревателя Сергея Лебедева, по Наливайковке, где находится подстанция «Киевская», было нанесено 12 ударов. То есть ее выводили из строя основательно. Напомним, через эту подстанцию в Киев идет электроэнергия с Ровенской АЭС.

Огромный столб дыма над Киевом встал после удара по торгово-складскому комплексу OLDI в Соломенском районе. Эта сеть, которую некоторые называют строительным магазином, является крупным поставщиком через систему государственных закупок, обеспечивая в том числе инфраструктурные потребности Вооружённых сил Украины. Над ней тоже плотно потрудились минувшей ночью. И уж совсем забавно, что так называемый «удар по академии СБУ» в Киеве устроила сама украинская ПВО. Сбив российский БПЛА практически в центре города, украинские зенитчики обеспечили падение обломков беспилотника ровнехонько в район между КПП и корпусом общежития академии СБУ.

По Западу Украины российские БПЛА отработали точечно. В Сарнах Ровенской области целью атак стало предприятие, связанное с железнодорожной инфраструктурой. Звучали взрывы в Винницкой, Волынской и Хмельницкой областях. В Николаевской области ударили по аэродрому, в Днепропетровской опять целью оказались объекты в Павлограде...