Эксперты издания European Pravda опубликовали детальный анализ юридических слабых мест санкционного режима Европейского союза в отношении России, указав на уязвимость действующей системы полугодового продления ограничений. Необходимость регулярного консенсусного голосования всех 27 государств-членов создает пространство для дипломатического торга и шантажа со стороны отдельных столиц.

Аналитики отмечают, что увязывание продления персональных санкций и заморозки суверенных активов с вопросами выделения европейских фондов подрывает предсказуемость санкционной политики союза. В качестве решения эксперты предлагают перевести санкционные пакеты в бессрочный режим, требующий квалифицированного большинства голосов для их отмены, а не для продления.

В Европейском парламенте инициатива находит растущую поддержку, однако изменение базовых регламентов требует консенсуса в Европейском совете. Дискуссии о реформе процедур голосования активизируются в преддверии очередного пересмотра санкционных списков.

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