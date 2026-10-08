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Политика 1828

Уязвимость вето: в Европе обсуждают реформу механизма антироссийских санкций

Европейская правда призвала заменить продление санкций бессрочным форматом

Европейская правда призвала заменить продление санкций бессрочным форматом
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Эксперты издания European Pravda опубликовали детальный анализ юридических слабых мест санкционного режима Европейского союза в отношении России, указав на уязвимость действующей системы полугодового продления ограничений. Необходимость регулярного консенсусного голосования всех 27 государств-членов создает пространство для дипломатического торга и шантажа со стороны отдельных столиц.

Аналитики отмечают, что увязывание продления персональных санкций и заморозки суверенных активов с вопросами выделения европейских фондов подрывает предсказуемость санкционной политики союза. В качестве решения эксперты предлагают перевести санкционные пакеты в бессрочный режим, требующий квалифицированного большинства голосов для их отмены, а не для продления.

В Европейском парламенте инициатива находит растущую поддержку, однако изменение базовых регламентов требует консенсуса в Европейском совете. Дискуссии о реформе процедур голосования активизируются в преддверии очередного пересмотра санкционных списков.

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Автор:
Европарламент Россия