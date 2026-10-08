В Белгородской области при атаке ВСУ погибла девочка

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ погиб человек, 9 ранены

В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ погиб один человек, ещё девять получили ранения. Среди пострадавших — 11‑летняя девочка, она погибла во время удара по Валуйскому округу.

Ранения зафиксированы также в Белгородском, Грайворонском и Ракитянском округах. Шестеро пострадавших находятся в больнице.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своём канале на платформе «Макс». Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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