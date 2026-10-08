Aif: в киевском бункере Зеленского есть конференц-зал с баром и спортзал

Стали известны детали бункера главы киевского режима Владимира Зеленского. Подробной схемой объекта поделились журналисты aif.ru.

Военный эксперт Дмитрий Стефанович обнаружил архивные данные, касающиеся объекта ЧЗ-417. Согласно документации, этот бункер был возведен в 1950-х годах непосредственно под правительственным кварталом города на глубине 93 метров.

В материале говорится, что в бункер можно спуститься за 10 минут прямо из офиса Зеленского. Утверждается, что в нем есть конференц-зал с баром, спортзал и даже собственный мини-кинотеатр. Вдобавок ко всему, среди прочего инвентаря обнаружили теннисный стол.

Сооружение состоит из двух параллельных тоннелей диаметром 8,5 метра. Внутри каждого блока предусмотрена многоуровневая планировка, предназначенная для организации служебных зон. Габаритная длина объекта, с учетом всех лестниц и технических проходов, составляет от 80 до 100 метров.

В материале отмечается, что в блоке А есть оперативные помещения с койками для сна, мини-кухней с кофемашиной, отдельными душевыми и обеденной зоной. Технический блок Б включает в себя комплекс инженерных систем: насосную станцию, камеру фильтровентиляционного оборудования, систему дренажной перекачки для сброса воды в городскую сеть, электрораспределительный щит, а также автономный источник питания в виде дизельной электростанции с прилегающим топливохранилищем.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о бальном зале и военном бункере под Белым домом.

Читайте также:

Финальный аргумент: Россия может ударить «Орешником» по бункеру Зеленского