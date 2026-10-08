В Германии заявили, что Мерцу предстоит доказать эффективность на посту канцлера

Глава молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) Йоханнес Винкель признал обоснованной критику в адрес канцлера ФРГ и председателя партии Фридриха Мерца, связанную с его резкой манерой общения с населением. В интервью журналу Der Spiegel он отметил, что Мерцу теперь предстоит доказать, что он действительно является подходящей фигурой для руководства правительством в сложившихся условиях.

По словам Винкеля, если быть честными, до сих пор эта работа шла недостаточно хорошо. При этом он напомнил, что партийное руководство подготовило для канцлера готовый пакет предложений по пенсионной реформе, а презентация результатов пенсионной комиссии стала, пожалуй, одним из лучших моментов работы нынешней коалиции — как по содержанию, так и с точки зрения коммуникации.

В то же время лидер молодежного крыла отверг циркулирующие в политических кругах слухи о возможной смене главы правительства или разделении постов лидера партии и канцлера. По его мнению, подобные дискуссии не пошли на пользу ни блоку ХДС/ХСС, ни правительству в целом, и если кто-то считает, что справится лучше Мерца, ему следует заявить об этом прямо. Винкель подчеркнул, что не видит, каким образом разделение ответственности могло бы облегчить работу кабинета министров.

Комментируя упреки в адрес канцлера, которого критикуют за лишенный эмпатии язык девяностых, Винкель согласился с их обоснованностью. Но, по его мнению, ключевым критерием оценки работы Мерца станут не особенности риторики, а реальные изменения в качестве жизни граждан Германии.

Авторитет Мерца серьезно пошатнулся летом после неудачных кадровых перестановок и пробуксовки реформ, а осенью усилилось давление из-за череды поражений консерваторов на земельных выборах. Согласно последнему опросу института Infratest dimap для телеканала ARD, рейтинг одобрения деятельности канцлера упал до рекордно низких 10 процентов, что стало минимальным показателем для главы правительства ФРГ за всю историю подобных измерений с 1997 года.

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