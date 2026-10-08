В Горловке при налете БПЛА повреждены две маршрутки

В Горловке при налете дрона ВСУ повреждены два маршрутных автобуса

В Горловке (ДНР) два пассажирских автобуса получили повреждения в результате атаки с использованием украинских беспилотников, сообщил глава городского округа Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«В Калининском районе Горловки в результате удара БПЛА украинских вооружённых формирований повреждены два пассажирских автобуса», — написал мэр.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

На опубликованных фотографиях видно, что в обоих автобусах выбиты лобовые стёкла со стороны водительского места. Повреждённые транспортные средства выполняли рейсы по маршрутам №2 и №19.

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