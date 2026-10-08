В Киевской области повреждены склады

В Киевской области повреждены 4 склада и объект инфраструктуры

В Киевской области зафиксированы повреждения из‑за взрывов: пострадал один объект инфраструктуры и четыре складских помещения.

По словам главы областной администрации Тимура Ткаченко, три склада и инфраструктурный объект повреждены в Бучанском районе, ещё один склад — в Фастовском. Информация опубликована в Telegram‑канале чиновника.

На момент сообщения в Киевской области, ряде других регионов Украины и в Киеве действует воздушная тревога.

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