В КНДР ответили на предложение Южной Кореи о помощи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, назвала оскорблением и политической провокацией предложение Южной Кореи о передаче Пхеньяну медицинского оборудования. Ее слова приводит ЦТАК.

Как сообщалось накануне, Сеул намеревается передать в одну из больниц республики технику на 6,75 млн долларов, обосновывая это ухудшением обстановки в здравоохранении. Поскольку часть аппаратуры попадает под санкционный режим, Южной Корее пришлось запрашивать согласие ООН; соответствующее разрешение было выдано в мае на девять месяцев, а сама партия, как ожидается, поступит в КНДР транзитом через Китай.

«Это является оскорблением нашего государства, разновидностью политической провокации и серьёзным актом посягательства на суверенитет, нарушающим наши государственные законы», — заявила Ким Ё Чжон.

Инициативу Сеула она охарактеризовала как фарс, увидев за ним политический расчет: на фоне КНДР, которая в любом случае отвергла бы такую помощь, Южная Корея пытается выставить себя в выгодном свете.

Отдельно Ким Ё Чжон отметила, что сообщения о возможной отправке медтехники появились вскоре после ЧП в демилитаризованной зоне, где на минах подорвались трое южнокорейских военнослужащих, — в этом происшествии Сеул обвинил Пхеньян.

Ранее министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён предложил начать переговоры с КНДР в связи с инцидентом, связанным с подрывом мин в демилитаризованной зоне. В ответ на это Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не оставит возможности для отношений с Южной Кореей.

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