В Кремле объяснили разницу между СНГ, ЕАЭС и ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что СНГ, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества представляют собой самостоятельные интеграционные процессы. По его словам, несмотря на пересекающийся состав участников, эти форматы не могут рассматриваться как единое целое.

«Это разные измерения — ЕАЭС, ШОС, СНГ. Это совершенно отдельные, самостоятельные процессы интеграции. Они не могут взаимодействовать — там пересекающийся набор участников, но везде свои уставные документы, везде своя договорно-правовая база, это разные вещи», — сказал Песков.

Так он прокомментировал вопрос о том, существует ли пространство для более глубокой интеграции СНГ с ЕАЭС, ШОС и другими евразийскими форматами.

Напомним, 8 октября президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению. Там он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, а также в Каспийском экологическом саммите.

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