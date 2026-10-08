Парламент Молдавии на закрытом заседании, посвященном увеличению численности армии, рассмотрел и еще один вопрос — о сокращении поставок в республику майонеза из России. Об этом журналистам сообщил депутат от оппозиционной проевропейской партии «Демократия дома» Василий Костюк.

По его словам, речь идет о российском майонезе, с которым, вероятно, придется бороться в ближайшее время. Костюк отметил, что 62% майонеза на молдавских полках поступает из Российской Федерации, и молдаване его едят. Он также рассказал, что в парламенте были жаркие споры, и в итоге было решено заменить российский майонез молдавским.

Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску выразил возмущение обилием российских товаров на полках магазинов, отметив, что принципиально их не покупает.

Он подчеркивал, что обсуждал в правительстве полный запрет ввоза в республику товаров из России и Белоруссии, включая необходимые аграриям удобрения, — чтобы продемонстрировать полную приверженность международным санкциям, введённым Европейским союзом.

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