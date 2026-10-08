В прибалтийской республике поручили ввести строгий маршрут транзита машин россиян

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас объявил о введении жесткого порядка транзита транспортных средств, принадлежащих гражданам Российской Федерации, через территорию республики. Согласно его распоряжению, российские автомобили будут следовать по строго определенному маршруту, отклонение от которого не допускается, а за соблюдением установленного порядка будет обеспечен соответствующий контроль.

По словам главы МВД, данная мера продиктована соображениями национальной безопасности. Министр подчеркнул, что поручение уже дано и в ближайшее время новый режим вступит в силу. При этом Кателинас отверг альтернативные инициативы, предлагавшие сократить время пересечения территории Литвы для таких автомобилей с двадцати четырех до шести часов, назвав их недостаточно продуктивными. По его мнению, именно строгий маршрут с обеспечением контроля способен эффективно решить поставленные задачи.

Введение подобного порядка свидетельствует о дальнейшем ужесточении правил транзита для российских граждан через литовскую территорию. Ранее сообщалось, что в 2026 году по упрощенным транзитным документам через Литву проследовали 13 тысяч автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации. Эти данные были предоставлены службой охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел республики.

Читайте материалы на данную тему: "Армия бывшей республики СССР будет охранять границу с РФ"

"Бывшая республика СССР готовится к работе в условиях войны"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".