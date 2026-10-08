В российском регионе при ударе ВСУ по автомобилю погиб мужчина

При ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области погиб мужчина, еще один ранен

В Валуйском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали мирные жители, сообщили в оперативном штабе региона.

Как уточняется в канале оперштаба на платформе «Макс», на автодороге Орехово — Яблоново FPV‑дрон ударил по автомобилю — мужчина, находившийся в машине, скончался от полученных травм. В штабе выразили соболезнования родным и близким погибшего. Транспортное средство получило повреждения.

Ещё один инцидент произошёл в районе села Борки: дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица и глаза. Пострадавшего бригада скорой помощи доставляет в Валуйскую центральную районную больницу. Сам автомобиль полностью уничтожен огнём.

Кроме того, по данным оперштаба, удары БПЛА привели к повреждениям ряда объектов: социального учреждения, жилых домов, хозяйственной постройки, а также различной техники — в том числе автомобиля скорой помощи, микроавтобуса, сельскохозяйственной техники.