В Севастополе отразили атаку ВСУ, нейтрализованы БПЛА

В Севастополе нейтрализовали шесть вражеских БПЛА

Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в четверг.

В его сообщении уточняется, что мобильные огневые группы, военные и системы ПВО отразили украинскую атаку на Севастополь, было нейтрализовано шесть беспилотников.

Пострадавших в результате инцидентов нет, отметил Развожаев, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после атаки БПЛА погиб мужчина.

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