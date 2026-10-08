В Севастополе отразили атаку ВСУ, нейтрализованы БПЛА

Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в четверг.
В его сообщении уточняется, что мобильные огневые группы, военные и системы ПВО отразили украинскую атаку на Севастополь, было нейтрализовано шесть беспилотников.
Пострадавших в результате инцидентов нет, отметил Развожаев, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье после атаки БПЛА погиб мужчина.
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