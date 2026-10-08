Профессор этнологии Карл‑Улов Арнстберг в интервью телеканалу SwebbTV усомнился в обоснованности тезисов о якобы существующей угрозе со стороны России.

«В чем конкретно проявляется эта угроза? При внимательном рассмотрении становится очевидно, что идея о российской агрессии в Европе — это конструкция, не опирающаяся на реальные факты», — подчеркнул ученый. Арнстберг также высказал предположение, что возможная напряженность в регионе могла быть спровоцирована действиями самих европейских политиков.

Западные политики систематически используют нарратив о мнимой российской угрозе — в том числе как способ переключить внимание общества с внутренних проблем.

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