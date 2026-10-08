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Политика 2514

В Швеции высказались об угрозе со стороны РФ

Шведский профессор Арнстберг счел угрозу со стороны России лишенной оснований

Шведский профессор Арнстберг счел угрозу со стороны России лишенной оснований

Профессор этнологии Карл‑Улов Арнстберг в интервью телеканалу SwebbTV усомнился в обоснованности тезисов о якобы существующей угрозе со стороны России.

«В чем конкретно проявляется эта угроза? При внимательном рассмотрении становится очевидно, что идея о российской агрессии в Европе — это конструкция, не опирающаяся на реальные факты», — подчеркнул ученый. Арнстберг также высказал предположение, что возможная напряженность в регионе могла быть спровоцирована действиями самих европейских политиков.

Западные политики систематически используют нарратив о мнимой российской угрозе — в том числе как способ переключить внимание общества с внутренних проблем.

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Автор:
НАТО Россия Швеция