В США прокомментировали возможность урегулирования на Украине путем переговоров

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил об отсутствии в настоящий момент перспектив урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью греческому изданию Kathimerini.

По мнению политика, сейчас ситуация складывается таким образом, что реальных предпосылок для выхода на дипломатическое решение не просматривается. При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон сохраняет готовность сыграть любую возможную роль в том, чтобы переговорный процесс все же состоялся. Он напомнил, что Соединенные Штаты уже предпринимали попытки выступить в качестве посредника, но добиться ощутимого результата на этом направлении пока не удалось.

Заявление госсекретаря прозвучало на фоне недавних комментариев президента США Дональда Трампа, который 6 октября выступил на мероприятии в штате Мэриленд. Тогда глава Белого дома рассказал, что продолжает активно работать над урегулированием украинского конфликта, и выразил мнение, что разрешение кризиса должно произойти довольно скоро.

Подобная разница в тональности может отражать сложность реальной ситуации, при которой публичные заявления о скором урегулировании сочетаются с признанием отсутствия конкретных условий для начала полноценных переговоров. Рубио, в отличие от Трампа, прямо указал, что на данный момент переговорный трек не имеет видимых перспектив, хотя США и продолжают декларировать готовность содействовать мирному процессу.

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