Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что европейские политики используют тему возможной угрозы со стороны России для сохранения своих позиций. Такое мнение он высказал в ходе эфира на YouTube.

По версии Макгрегора, представители европейских политических элит заинтересованы в поддержании настороженного отношения oбщества к Москве. Он считает, что страх перед внешней угрозой позволяет им укреплять собственное политическое влияние.

В качестве примера аналитик упомянул главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас. Макгрегор предположил, что заявления о России помогают европейским руководителям мобилизовать поддержку граждан и удерживать власть.

Заявления о российской угрозе Макгрегор назвал необоснованными и резко раскритиковал подобную риторику.

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