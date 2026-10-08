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Политика 3261

В США считают, что украинский конфликт "движется к армагеддону"

Аналитик Уотсон: украинский конфликт "движется к армагеддону"

Аналитик Уотсон: украинский конфликт "движется к армагеддону"

Американский геополитический аналитик Алан Уотсон заявил, что украинский конфликт рискует перерасти в масштабную катастрофу — он охарактеризовал траекторию развития ситуации как движение к «армагеддону».

В своём посте в соцсети X эксперт связал эту тенденцию с политикой Североатлантического альянса. При этом он напомнил, что Россия неоднократно обозначала вступление Украины в НАТО как критическую угрозу своей безопасности, называя это «самой красной из всех красных линий».

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Автор:
НАТО США Россия