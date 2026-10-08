В столице Украины остановилось метро

В Киеве заявили об остановке всех трех веток метро

В Киеве прекращена работа метрополитена — причиной стало отсутствие напряжения, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на городскую администрацию.

Согласно сообщению, движение остановлено на всех трех ветках киевского метро. Станции также остались без электричества.

Как ранее информировала национальная энергетическая компания «Укрэнерго», в ряде регионов Украины в четверг запланированы почасовые отключения электроэнергии в течение всего дня.

Напомним, до этого Минобороны России заявило об усилении ударов по объектам ВСУ — в качестве ответа на заявления главы киевского режима о намерении активизировать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.