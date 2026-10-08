В стране БРИКС перед вторым туром выборов возникли опасения государственного переворота

Флавио Болсонару, лидер ультраправых, претендующий на пост следующего президента Бразилии, пообещал “повторно демократизировать” южноамериканскую страну, усиливая опасения по поводу перехода к авторитарному правлению в случае его прихода к власти.

Бразилия была вновь демократизирована в 1980-х годах после жестокой 21-летней диктатуры, которую отец Флавио, опальный экс-президент Жаир Болсонару, долгое время восхвалял, напоминает The Guardian.

В прошлом году Жаир Болсонару, бывший солдат, служивший при этом военном режиме, был заключен в тюрьму на 27 лет за попытку организовать государственный переворот после того, как он проиграл выборы 2022 года нынешнему президенту-леваку Луису Инасиу Луле да Силве.

Как отмечает The Guardian, 45-летний Флавио победил 80-летнего Лулу в первом туре президентских выборов в воскресенье и выходит во второй тур 25 октября в качестве фаворита. Правый политик пообещал извлечь выгоду из резко возросшего присутствия ультраправых в Конгрессе после выборов, чтобы изменить конституцию и “повторно демократизировать эту страну”.

“Единственное, что мешает Бразилии превратиться в варварство, - это Флавио Болсонару на посту президента”, - заявил он на предвыборном мероприятии недалеко от столицы Бразилии.

Эти комментарии вызвали возмущение среди историков и противников радикального популистского движения Болсонару, которые обвинили его в использовании языка демократии для маскировки нелиберальных изменений.

Талирия Петроне, левая член Конгресса, написала на платформе X: “Это объявление о государственном перевороте”.

Марсело Фрейшо, недавно избранный конгрессмен от Рабочей партии Лулы, сказал: “Бразилия была вновь демократизирована в 1988 году. Человеком, который пытался это изменить, был его отец, который был осужден за попытку государственного переворота. Чего они снова хотят, так это государственного переворота”.

Болсонару не уточнил, что он имел в виду под “повторной демократизацией” Бразилии, динамичной, хотя и поляризованной многопартийной демократии, которая, по данным шведского института V-Dem, занимает 28-е место в своем индексе либеральной демократии, на два места опережая Великобританию и на 23-е - США.

Но Жаир Болсонару, который восхвалял авторитарных лидеров, включая бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета, давно мечтал о возвращении к военному правлению.

В статье для газеты O Globo Мириам Лейтан, известный политический и экономический журналист, предупредила, что в случае победы Болсонару Бразилия столкнется с “крайней и конкретной опасностью еще одной попытки государственного переворота”.

Политолог Селсо Роша де Баррош считает, что, используя формулу “повторная демократизация”, Флавио Болсонару стремился “облечь свои авторитарные цели в приемлемые формулировки”.

Баррош отмечает, что Болсонару, в отличие от своего отца, который, казалось, всегда выступал за “восстание в казармах старой школы” с целью захвата власти, оказался частью “нового поколения авторитаристов”, которые стремились разрушить демократию изнутри, подрывая и оккупируя институты.

Историк Данилу Араужо Маркеш говорит, что слово “демократия” уже использовалось в Бразилии недемократическими силами, когда военные и политики, стоявшие за государственным переворотом 1964 года, назвали свои действия “вмешательством в демократизацию страны”.

Когда в среду Болсонару попросили разъяснить его планы, он отверг предположения о том, что он стремится завершить “то, чего не сделал его отец”. “Давайте перестанем лгать. Давайте вернемся в реальный мир”, - сказал он журналистам, добавив: “Бразилии нужно вернуться к нормальной жизни, вот и все”.