В ЮАР уличные беспорядки: полиция против нелегальных мигрантов

В центре Дурбана, крупнейшего города провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР, произошли столкновения полиции с нелегальными мигрантами, сопровождавшиеся поджогом. Об этом сообщила радиостанция SABC.

По её данным, сотни мигрантов ранним утром прибыли к зданию центра для беженцев МВД на улице Че Гевары, чтобы подать заявления о предоставлении убежища в ЮАР.

Однако вокруг здания был выставлен усиленный полицейский кордон, и работа офиса МВД так и не началась. Возбуждённые мигранты стали требовать открытия центра. В этот момент неизвестные подожгли пункт приёма металлолома, расположенный вплотную к центру для беженцев, после чего начались беспорядки.

Полиция применила спецсредства для разгона толпы. Мигрантов оттеснили от здания МВД, которое заволокло дымом от пожара. К месту беспорядков начали прибывать активисты антимигрантского движения «Марш и Марш», которые накануне плетьми и палками разогнали толпу мигрантов, заполнивших улицу Че Гевары. Они заявили, что не допустят массовой подачи нелегальными мигрантами документов на получение статуса беженцев.

По данным SABC, значительную часть мигрантов, пытавшихся в четверг подать в Дурбане заявление на убежище, составляли граждане Бангладеш, Малави, Пакистана и Сомали.

Генеральное консульство США в Дурбане выпустило предупреждение для находящихся в городе американских граждан — избегать центральных кварталов мегаполиса. Всем сотрудникам правительственных учреждений США предписано «проявлять максимальную осторожность» в районе улицы Че Гевары.

Представительств российских государственных структур или частных компаний в Дурбане нет.

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