Вашингтон потребовал от стран ЕС и Канады бойкотировать форум в Вильнюсе

Государственный департамент США потребовал от дипломатов ряда стран ЕС и Канады пересмотреть участие в конференции по противодействию дезинформации в Вильнюсе. Как пишет Politico со ссылкой на дипломатическую переписку, причиной стали запланированные дискуссии, в которых США должны были рассматриваться как источник иностранного информационного манипулирования и вмешательства.

Конференция проходит на этой неделе в столице Литвы. В программе форума была предусмотрена сессия с участием двух американских исследователей и бывшего сотрудника ЦРУ.

Американская сторона направила соответствующие инструкции в свои посольства во Франции, Норвегии, Румынии и Польше. Дипломатам поручили устно выразить организаторам протест из-за заявленных тем и добиться пересмотра участия в мероприятии.

В результате от участия в конференции отказались Канада и Литва. При этом требования Вашингтона распространялись не на всех партнеров США. На момент публикации представители Франции, Норвегии, Румынии и Польши по-прежнему числились среди участников.

Ранее американские власти неоднократно критиковали европейские страны за чрезмерное ограничение свободы слова. В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что подобные тенденции, по его мнению, подрывают стабильность европейских государств и ставят под вопрос основы трансатлантического сотрудничества.

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